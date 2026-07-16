Півфінал чемпіонату світу подарував уболівальникам одну з найбільш напружених розв'язок турніру. Аргентина вирвала перемогу в Англії лише наприкінці зустрічі та вдруге поспіль пробилася до фіналу мундіалю, повідомляє 24 Канал.

Як Мессі відреагував на вихід Аргентини у фінал

Поєдинок між Аргентиною та Англією завершився перемогою команди Ліонеля Скалоні з рахунком 2:1. До 85-ї хвилини аргентинці поступалися, однак у вирішальний момент продемонстрували характер.

Спочатку рахунок зрівняв Енцо Фернандес, а вже у компенсований час Лаутаро Мартінес приніс своїй команді перемогу. В обох результативних атаках ключову роль відіграв Ліонель Мессі, який записав до свого активу дві гольові передачі.

Одразу після фінального свистка капітан аргентинської збірної не зміг приховати емоцій. Мессі впав на коліна в центрі поля, стиснув кулаки та кілька секунд тряс ними, опустивши голову. Потім він підняв погляд у небо, усміхнувся й лише після цього кинувся святкувати разом із партнерами. Ці кадри миттєво розлетілися соцмережами та стали символом драматичної перемоги "альбіселесте", передає Ole.

Аргентина знову зіграє у фіналі чемпіонату світу

Для чинних чемпіонів світу цей фінал стане другим поспіль. На попередньому Мундіалі у 2022 році збірна Аргентини здолала Францію у легендарному фіналі в серії післяматчевих пенальті та здобула третій титул у своїй історії.

Тепер команду Скалоні чекає нове випробування. У вирішальному матчі чемпіонату світу-2026 аргентинці зустрінуться зі збірною Іспанії, яка раніше здолала Францію та першою оформила путівку до фіналу.

Фінальний поєдинок відбудеться 19 липня, о 22:00 за київським часом. Для Мессі це ще один шанс завершити блискучу кар'єру черговим історичним досягненням і допомогти Аргентині захистити чемпіонський титул.