Эмоции на поле не утихали даже после завершения матча, в котором аргентинцы завоевали путевку в финал. Позже сам Беллингем объяснил, почему он говорил с легендарным капитаном "альбиселесте", сообщает Marca.

Месси не согласился с решением арбитра

Полуфинальный матч чемпионата мира-2026 между Аргентиной и Англией завершился победой южноамериканцев со счетом 2:1. Еще во время матча камеры зафиксировали короткую, но эмоциональную разговор между Лионелем Месси и Джудом Беллингемом.

Специалисты по чтению по губам утверждают, что аргентинец вернулся к одному из спорных эпизодов встречи. По их версии, Месси сказал: "Это решение должно было быть в нашу пользу", на что англичанин ответил: "Нет, там не было никакого фола". После этого обладатель восьми "Золотых мячей" добавил: "Он ударил меня по голове", но Беллингем остался при своем мнении.

Именно в этот момент внимательные зрители обратили внимание на холодный взгляд Месси, который мгновенно стал вирусным в соцсетях. Болельщики шутят, что аргентинец буквально "похоронил" соперника одним лишь взглядом.

Беллингем объяснил, почему говорил с легендой

После матча полузащитник сборной Англии заверил, что между ним и Месси не было никакого конфликта.

Мы обсуждали нарушение правил. Ничего серьезного. Каждый раздувает из этого большую проблему, но ничего такого не произошло,

– добавил полузащитник "Реала".

По словам Беллингема, он считал, что в одном из предыдущих эпизодов арбитр ошибся. Тогда Месси спросил его: "А как насчет того, как вы сыграли против меня?" На что англичанин ответил: "Ты достаточно силен, чтобы выдержать это".

Несмотря на спор по поводу судейского решения, Беллингем с большим уважением отозвался об аргентинце. Он признался, что поражение очень болезненно, однако назвал настоящей привилегией возможность сыграть против одного из лучших футболистов в истории.