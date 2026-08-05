В свои 39 лет Месси считает, что еще способен принести пользу "альбиселесте". Лео надеется все же завершить свою блестящую карьеру в сборной победой на турнире, пишет 24 Канал.

Почему Месси не завершает карьеру в сборной

Инсайдер Фран Касаретто опровергает информацию своих коллег, которые утверждали, что Месси еще в перерыве финального матча чемпионата мира против Испании сказал товарищам по команде, что это его последнее появление на поле в сине-белой футболке.

По информации источников, близких к аргентинцу, он не хочет, чтобы безапелляционное поражение от Испании стало его "последним танцем". Поэтому он решил, что у него достаточно сил, чтобы играть до 41 года.

Таким образом, Месси стремится оставаться в команде до 2028 года, когда состоится розыгрыш Кубка Америки. У турнира пока нет страны-хозяйки, хотя ходят слухи, что организацию соревнований возьмут на себя Соединенные Штаты. Вероятно, Лео устраивает вариант попрощаться в Майами, где он играет за местный "Интер".

Какие достижения у Месси в сборной Аргентины

Десятка "альбиселесте" побил практически все возможные рекорды своей национальной команды.

С 207 матчами он, безусловно, лучший игрок сборной, а его голевой счет составляет невероятные 125 голов.

Он также лидер по ассистам – 65 результативных передач. Месси – самый возрастной автор гола в составе южноамериканцев, он удерживает рекорд по количеству голов за календарный год – 18, а также по наибольшему количеству хет-триков и голов, забитых со стандартных положений.

Вместе со своей командой Месси дважды становился победителем Кубка Америки – в 2021 и 2024 годах – а также триумфировал на чемпионате мира 2022 года.