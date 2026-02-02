Месси возвращается в Европу: какое условие поставил звездный аргентинец
- Лионель Месси ведет переговоры с Галатасараем, готов присоединиться при условии участия лишь в домашних играх.
- Месси имеет контракт с Интером Майами до 2028 года, но рассматривает возможность смены клуба для подготовки к ЧМ-2026.
Лионель Месси хочет сыграть на чемпионате мира 2026 года в лучшей форме. Ради игровой практики высокого уровня футболист готов даже сменить клубную прописку.
Выбор Лео может удивить, ведь раньше слухи не связывали его именно с этим чемпионатом. А еще больше интригует условие, которое Месси ставит перед клубом, сообщает инсайдер Левент Тюземен изданию Haberler.
Куда переходит Месси из Интер Майами?
Как пишет X-страница MessiXtra, Лионель Месси ведет активные переговоры с Галатасараем.
По информации турецкого комментатора и журналиста Левента Тюземена, чемпион мира якобы готов присоединиться к стамбульской команде, если соглашение будет предусматривать, что Лео будет участвовать лишь в домашних играх. То есть ему не придется покидать Стамбул.
Всего Галатасарай до конца сезона может провести 12 таких матчей, включая финал Кубка Турции, который тоже привычно происходит в крупнейшем городе страны.
Где и на каких условиях сейчас играет Месси?
- Аргентинец до 2028 года имеет действующий контракт с Интером Майами, который выступает в МЛС.
- Чемпионат в этом году в последний раз будет проходить по системе весна-осень. С 2027 года МЛС переходит на более привычный для европейского футбола формат проведения с лета до весны.
- В прошлом году Месси признал, что пока не принял окончательного решения о завершении карьеры, поэтому Интер не обязательно станет его последним клубом.