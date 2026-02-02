Выбор Лео может удивить, ведь раньше слухи не связывали его именно с этим чемпионатом. А еще больше интригует условие, которое Месси ставит перед клубом, сообщает инсайдер Левент Тюземен изданию Haberler.

Куда переходит Месси из Интер Майами?

Как пишет X-страница MessiXtra, Лионель Месси ведет активные переговоры с Галатасараем.

По информации турецкого комментатора и журналиста Левента Тюземена, чемпион мира якобы готов присоединиться к стамбульской команде, если соглашение будет предусматривать, что Лео будет участвовать лишь в домашних играх. То есть ему не придется покидать Стамбул.

Всего Галатасарай до конца сезона может провести 12 таких матчей, включая финал Кубка Турции, который тоже привычно происходит в крупнейшем городе страны.

Где и на каких условиях сейчас играет Месси?