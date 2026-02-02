Вибір Лео може здивувати, адже раніше чутки не пов'язували його саме з цим чемпіонатом. А ще більше інтригує умова, яку Мессі ставить перед клубом, повідомляє інсайдер Левент Тюземен виданню Haberler.
Куди переходить Мессі з Інтер Маямі?
Як пише X-сторінка MessiXtra, Ліонель Мессі веде активні перемовини з Галатасараєм.
За інформацією турецького коментатора і журналіста Левента Тюземена, чемпіон світу нібито готовий приєднатися до стамбульської команди, якщо угода передбачатиме, що Лео братиме участь лише в домашніх іграх. Тобто йому не доведеться залишати Стамбул.
Усього Галатасарай до кінця сезону може провести 12 таких матчів, включно з фіналом Кубка Туреччини, який теж звично відбувається в найбільшому місті країни.
Де та на яких умовах зараз грає Мессі?
- Аргентинець до 2028 року має чинний контракт з Інтером Маямі, який виступає в МЛС.
- Чемпіонат цьогоріч востаннє відбуватиметься за системою весна-осінь. З 2027 року МЛС переходить на більш звичний для європейського футболу формат проведення з літа до весни.
- Минулоріч Мессі визнав, що поки не ухвалив остаточного рішення про завершення кар'єри, тож Інтер не обов'язково стане його останнім клубом.