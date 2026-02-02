Вибір Лео може здивувати, адже раніше чутки не пов'язували його саме з цим чемпіонатом. А ще більше інтригує умова, яку Мессі ставить перед клубом, повідомляє інсайдер Левент Тюземен виданню Haberler.

Куди переходить Мессі з Інтер Маямі?

Як пише X-сторінка MessiXtra, Ліонель Мессі веде активні перемовини з Галатасараєм.

За інформацією турецького коментатора і журналіста Левента Тюземена, чемпіон світу нібито готовий приєднатися до стамбульської команди, якщо угода передбачатиме, що Лео братиме участь лише в домашніх іграх. Тобто йому не доведеться залишати Стамбул.

Усього Галатасарай до кінця сезону може провести 12 таких матчів, включно з фіналом Кубка Туреччини, який теж звично відбувається в найбільшому місті країни.

Де та на яких умовах зараз грає Мессі?