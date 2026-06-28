Месси снова это сделал: аргентинец обновил рекорд чемпионатов мира и установил новый

Лионель Месси в матче с Иорданией впервые в карьере оказался в запасе на чемпионате мира. Это не помешало аргентинской звезде вновь переписать историю чемпионатов мира.

Игрок под 10-м номером "альбиселесте" вышел на поле во втором тайме и поднял планку своих достижений ещё выше. А его сборная добилась 100-процентного результата в группе, пишет "24 Канал".

Смотрите также Итоговая турнирная таблица чемпионата мира по футболу-2026

Иордания – Аргентина 1:3

Голы: Тамари, 55 – Ло Чельсо, 19, Мартинес, 31 (П), Месси, 80

Решение Лионеля Скалони оставить своего тезку в запасе вполне понятно: в 39 лет Месси нуждается в отдыхе на длинной дистанции. К тому же гарантированное первое место в группе и несложный соперник в лице Иордании позволяли провести ротацию.

Даже без своего главного лидера аргентинцы ещё в первом тайме обеспечили себе комфортный результат благодаря голам Ло Чельсо и Лаутаро Мартинеса, который с пенальти забил свой дебютный гол на чемпионатах мира.

К чести иорданцев, во втором тайме им удалось сократить отставание в счёте благодаря голу Тамари. Через пять минут после этого Месси всё-таки вышел на поле. А ещё через 20 минут Лео блестяще исполнил штрафной удар и установил окончательный счёт 3:1 в пользу действующих чемпионов мира.

Иордания – Аргентина: смотрите обзор матча от MEGOGO:

Какие рекорды обновил и установил Месси?

Гол в ворота иорданцев стал для Лионеля 19-м на чемпионатах мира, таким образом он улучшил рекорд, который отобрал у Мирослава Клозе на этом Мундиале.

Также Месси стал первым в истории футболистом, которому удалось отличиться в семи матчах чемпионатов мира подряд.

На Мундиале-2026 у 39-летнего лидера аргентинцев уже шесть голов, он уверенно возглавляет гоночку бомбардиров.

С кем Аргентина сыграет в 1/16 финала?

"Альбиселесте" достался один из самых простых соперников на первом этапе плей-офф: они сыграют с Кабо-Верде, этот матч состоится 4 июля в 1 час ночи по киевскому времени.

Далее по сетке у Месси и компании потенциально возможны встречи с Австралией, Швейцарией или Колумбией, а также с Англией, Бразилией или Норвегией.