Месси пытался ударить соперника во время матча: видео странного поступка легенды

В воскресенье, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира. По его результатам Интер Майами вылетел из турнира, проиграв ПСЖ со счетом 4:0.

На видео попал один из довольно спорных моментов матча. На нем Лионель Месси не поделил мяч с Витиньей, пишет 24 Канал со ссылкой на видео пользователя X.

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Спорный эпизод в матче

В 1/8 финала Интер Майами противостоял бывшему клубу легендарного Месси, а именно ПСЖ. Американская команда вылетела из турнира по итогам поединка.

В один из моментов противостояния Месси вел борьбу с Витиньей за мяч. Аргентинский футболист никак не мог отобрать мяч, что ему не очень понравилось.

На видео видно, как Месси пытается ударить соперника, однако насчет этого можно поспорить.

Эмоции Месси в матче: смотрите видео

Отметим, что в текущем сезоне Лионель Месси сыграл 24 матча за Интер Майами во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.