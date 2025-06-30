Месси пытался ударить соперника во время матча: видео странного поступка легенды
- Интер Майами проиграл ПСЖ со счетом 4:0 в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира.
- На видео видно, как Лионель Месси пытается ударить соперника Витиньо во время борьбы за мяч.
В воскресенье, 29 июня, состоялся матч 1/8 финала Клубного чемпионата мира. По его результатам Интер Майами вылетел из турнира, проиграв ПСЖ со счетом 4:0.
На видео попал один из довольно спорных моментов матча. На нем Лионель Месси не поделил мяч с Витиньей, пишет 24 Канал со ссылкой на видео пользователя X.
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Спорный эпизод в матче
В 1/8 финала Интер Майами противостоял бывшему клубу легендарного Месси, а именно ПСЖ. Американская команда вылетела из турнира по итогам поединка.
В один из моментов противостояния Месси вел борьбу с Витиньей за мяч. Аргентинский футболист никак не мог отобрать мяч, что ему не очень понравилось.
На видео видно, как Месси пытается ударить соперника, однако насчет этого можно поспорить.
Эмоции Месси в матче: смотрите видео
Отметим, что в текущем сезоне Лионель Месси сыграл 24 матча за Интер Майами во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 6 результативных передач.