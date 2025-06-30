На відео потрапив один з доволі суперечливих моментів матчу. На ньому Ліонель Мессі не поділив м'яч з Вітіньєю, пише 24 Канал з посиланням на відео користувача X.

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Суперечливий епізод у матчі

У 1/8 фіналу Інтер Маямі протистояв колишньому клубу легендарного Мессі, а саме ПСЖ. Американська команда вилетіла з турніру за підсумками поєдинку.

В один з моментів протистояння Мессі вів боротьбу з Вітіньєю за м'яч. Аргентинський футболіст ніяк не міг відібрати м'яч, що йому не дуже сподобалося.

На відео видно, як Мессі намагається вдарити суперника, однак щодо цього можна посперечатися.

Емоції Мессі у матчі: дивіться відео

Відзначимо, що у поточному сезоні Ліонель Мессі зіграв 24 матчі за Інтер Маямі в усіх турнірах, у яких забив 16 голів та віддав 6 результативних передач.