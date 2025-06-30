Капітан американського клубу Ліонель Мессі прокоментував такий результат Інтера. Він також висловився, як це програвати від свого колишнього клубу, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Ліонеля Мессі.

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Як Мессі прокоментував поразку

Аргентинець заявив, що Клубний чемпіонат світу завершився для них поразкою від чинного переможця Ліги чемпіонів.

У ПСЖ є люди, яких я ціную і радий був бачити знову. Ми йдемо з гордістю, адже досягли мети потрапити в топ-16 турніру. Тепер зосередимося на МЛС і всьому, що буде далі,

– написав Ліонель Мессі.

До переходу в Інтер Маямі він два роки провів у складі ПСЖ.

Довідка. У сезоні-2024/2025 аргентинський футболіст зіграв 24 матчі за Інтер Маямі в усіх турнірах, у яких забив 16 голів та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, що на Клубному чемпіонаті світу Ліонель Мессі у матчі проти Порту забив вирішальний гол. Завдяки цьому він його клуб став першим клубом з 2000 року з зони КОНКАКАФ, який завдав поразки європейській команді в офіційному матчі.