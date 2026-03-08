Bloomberg узнали, сколько зарабатывает 8-кратный обладатель "Золотого мяча" за год. Оказалось, что в руководстве Майами денег на самую большую звезду вообще не жалеют.

Какая у Месси зарплата в Интер Майами?

Совладелец клуба, бизнес-партнер Дэвида Бекхэма Хорхе Мас рассказал, что с учетом всех бонусов Лионель Месси получает в клубе ежегодно от 70 до 80 миллионов долларов.

По словам Маса, "он стоит каждого потраченного цента". Однако такой огромный чек заставляет боссов Интера искать себе партнеров и спонсоров мирового класса.

Около 55% всех доходов клуба формируют именно средства, поступившие от коммерческих контрактов. Несмотря на то, что МЛС имеет хорошие соглашения с телевизионными сетями и стриминговыми платформами, только 2% доходов Интера связаны с продажей прав на трансляции матчей.

Какая статистика Месси в Интер Майами?