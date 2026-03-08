Сколько зарабатывает Месси: стала известна космическая зарплата футболиста в Интер Майами
- Лионель Месси получает в Интер Майами ежегодно от 70 до 80 миллионов долларов с учетом всех бонусов.
- Месси провел за Интер Майами 91 матч, забил 80 голов и отдал 44 результативные передачи, стал обладателем Кубка МЛС и дважды MVP сезона.
Лионель Месси с высокой вероятностью завершит карьеру в американской МЛС. Контракт аргентинца рассчитан еще на два года, и финансовые условия у него отличные.
Bloomberg узнали, сколько зарабатывает 8-кратный обладатель "Золотого мяча" за год. Оказалось, что в руководстве Майами денег на самую большую звезду вообще не жалеют.
Смотрите также Трамп заставил смущаться Месси: что произошло на встрече в Белом доме
Какая у Месси зарплата в Интер Майами?
Совладелец клуба, бизнес-партнер Дэвида Бекхэма Хорхе Мас рассказал, что с учетом всех бонусов Лионель Месси получает в клубе ежегодно от 70 до 80 миллионов долларов.
По словам Маса, "он стоит каждого потраченного цента". Однако такой огромный чек заставляет боссов Интера искать себе партнеров и спонсоров мирового класса.
Около 55% всех доходов клуба формируют именно средства, поступившие от коммерческих контрактов. Несмотря на то, что МЛС имеет хорошие соглашения с телевизионными сетями и стриминговыми платформами, только 2% доходов Интера связаны с продажей прав на трансляции матчей.
Какая статистика Месси в Интер Майами?
- По данным портала Transfermarkt, Лионель Месси провел за Интер 91 матч и забил 80 голов.
- Поражает не только результативность аргентинца, но и его командная работа: 44 результативные передачи за время выступлений в МЛС.
- В Интере Месси стал обладателем Кубка МЛС, а также дважды подряд признавался наиболее ценным игроком (MVP) сезона.
- Приблизительная трансферная стоимость 38-летнего Месси, который имеет контракт с Интером до 2028 года, составляет 15 миллионов евро.