Лионель Месси сыграл первый матч после личной трагедии

После провала на чемпионате мира легенда аргентинского футбола Лионель Месси пережил тяжелый удар судьбы, потеряв своего отца Хорхе. Несмотря на слухи о перерыве в карьере, звездный игрок довольно быстро смог найти в себе силы вернуться на поле.

Ранее инсайдеры утверждали, что Месси не сможет быстро возобновить выступления за Интер Майами, и клуб позволил ему сначала полностью оправиться от шока. Но психологически Лео оказался более стойким, чем от него ожидали, пишет 24 Канал.

Где состоялось возвращение Месси в клубный футбол

Аргентинец попал в заявку на матч группового этапа Кубка лиги против мексиканского Леона. В стартовом составе Месси не вышел, но уже после перерыва его соотечественник, временный тренер команды из Флориды Анхель Хойос, предоставил Лионелю первые игровые минуты после пережитой личной трагедии.

Как сыграл Месси

Разумеется, Лео очень хотел отличиться голом, чтобы посвятить его отцу фирменным жестом – поднятыми вверх указательными пальцами. Но матч сложился для Интера неудачно.

Обзор первого матча Лионеля Месси после смерти отца: смотрите видео

Месси трижды пробивал по воротам мексиканцев во втором тайме, но так и не смог забить. А клуб из США в итоге уступил со счетом 2:3 и продолжает в целом неудачные выступления в Кубке лиги. В трех матчах команда Дэвида Бекхэма смогла одержать лишь одну победу и занимает 16-е место в группе MLS – очень далеко от зоны плей-офф, куда попадают только четыре команды.