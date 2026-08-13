Раніше інсайдери стверджували, що Мессі не зможе швидко відновити виступи за Інтер Маямі, і клуб дозволив йому спершу повністю оговтатися від шоку. Але прихологічно Лео виявився більш стійким, ніж від нього очікували, пише 24 Канал.

Де відбулося повернення Мессі у клубний футбол

Аргентинець потрапив до заявки на матч групового етапу Кубка ліги проти мексиканського Леона. Зі старту Мессі не вийшов, але вже по перерві його співвітчизник, тимчасовий тренер команди із Флориди Анхель Хойос надав Ліонелю перші ігрові хвилини після пережитої особистої трагедії.

Як зіграв Мессі

Зрозуміло, Лео дуже хотів відзначитися голом, щоб присвятити його батькові фірмовим жестом – здійнятими догори вказівними пальцями. Але матч склався для Інтера невдало.

Огляд першого матчу Ліонеля Мессі після смерті батька: дивіться відео

Мессі тричі пробивав по воротах мексиканців у другому таймі, але так і не зміг забити. А клуб зі США зрештою поступився 2:3 і продовжує загалом невдалі виступи у Кубку ліги. У трьох матчах колектив Девіда Бекхема зміг здобути лише одну перемогу і посідає 16-те місце у групі МЛС – дуже далеко від зони плей-оф, куди потрапляють лише чотири команди.