Месси забил дебютный гол в МЛС-2025, элегантным ударом перебросив голкипера: эффектное видео
- Лионель Месси забил свой первый гол в сезоне МЛС-2025 во время матча между Интер Майами и Атланта Юнайтед, помог своей команде одержать победу со счетом 2:1.
- После этого поединка "цапли" возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции МЛС с 10 очками в четырех играх.
В понедельник, 17 марта, состоялся последний матч 4 тура регулярного чемпионата МЛС-2025. В одном из них Атланта Юнайтед дома принимала Интер Майами.
Гости одержали волевую победу со счетом 2:1. Камбэку своей команды результативным действием поспособствовал и 8-кратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси, сообщает 24 Канал.
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Первый гол Месси в чемпионате
Он вышел в стартовом составе "цапель" и восстановил паритет во встрече. Аргентинец забил красивый гол на 20-й минуте матча.
Лео отобрал мяч у полузащитника Атланты Юнайтед Бартоша Слиша перед штрафной площадкой хозяев. После этого он обвел еще одного соперника и элегантным ударом перебросил голкипера.
Победу гостям принес гол форварда Фафа Пико на 89-й минуте. Он забил после результативной передачи Хорди Альбы.
Как Месси забил гол в ворота Атланты Юнайтед: смотрите видео
К слову. Этот гол стал дебютным в сезоне для Месси в чемпионате. Всего же в нынешней кампании на клубном уровне он провел пять поединков, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.
Отметим, что после этого матча Интер Майами возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, набрав 10 очков в четырех играх. Следующий поединок "цапли" проведут 30 марта против Филадельфии Юнион.