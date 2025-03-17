Месси забил дебютный гол в МЛС-2025, элегантным ударом перебросив голкипера: эффектное видео

В понедельник, 17 марта, состоялся последний матч 4 тура регулярного чемпионата МЛС-2025. В одном из них Атланта Юнайтед дома принимала Интер Майами.

Гости одержали волевую победу со счетом 2:1. Камбэку своей команды результативным действием поспособствовал и 8-кратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси, сообщает 24 Канал.

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Первый гол Месси в чемпионате

Он вышел в стартовом составе "цапель" и восстановил паритет во встрече. Аргентинец забил красивый гол на 20-й минуте матча.

Лео отобрал мяч у полузащитника Атланты Юнайтед Бартоша Слиша перед штрафной площадкой хозяев. После этого он обвел еще одного соперника и элегантным ударом перебросил голкипера.

Победу гостям принес гол форварда Фафа Пико на 89-й минуте. Он забил после результативной передачи Хорди Альбы.

Как Месси забил гол в ворота Атланты Юнайтед: смотрите видео

К слову. Этот гол стал дебютным в сезоне для Месси в чемпионате. Всего же в нынешней кампании на клубном уровне он провел пять поединков, в которых забил четыре мяча и отдал два ассиста.

Отметим, что после этого матча Интер Майами возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, набрав 10 очков в четырех играх. Следующий поединок "цапли" проведут 30 марта против Филадельфии Юнион.