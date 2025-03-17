Гості здобули вольову перемогу з рахунком 2:1. До камбеку своєї команди результативною дією долучився й 8-разовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі, повідомляє 24 Канал.

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Перший гол Мессі в чемпіонаті

Він вийшов у стартовому складі "чапель" і відновив паритет у зустрічі. Аргентинець забив красивий гол на 20-й хвилині матчу.

Лео відібрав м’яч у півзахисника Атланти Юнайтед Бартоша Сліша перед штрафним майданчиком господарів. Після цього він обвів ще одного суперника й елегантним ударом перекинув голкіпера.

Перемогу гостям приніс гол форварда Фафа Піко на 89-й хвилині. Він забив після результативної передачі Хорді Альби.

Як Мессі забив гол у ворота Атланти Юнайтед: дивіться відео

До слова. Цей гол став дебютним у сезоні для Мессі в чемпіонаті. Всього ж у нинішній кампанії на клубному рівні він провів п'ять поєдинків, у яких забив чотири м'ячі та віддав два асисти.

Зазначимо, що після цього матчу Інтер Маямі очолює турнірну таблицю Східної конференції МЛС, набравши 10 очок у чотирьох іграх. Наступний поєдинок "чаплі" проведуть 30 березня проти Філадельфії Юніон.