Атлетіко – Барселона 2:4

Голи: Альварес, 45, Серлот, 70 – Левандовські, 72, Торрес, 78, 90+8, Ямал, 90+2

У неділю, 16 березня, відбувся 28-й тур Ла Ліги-2024/2025. У центральному матчі іспанського футбольного вікенду Атлетіко вдома приймав Барселону, повідомляє 24 канал.

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Перший тайм за Атлетіко

Барселона спочатку матчу взяла м'яч під контроль та намагалась розкрити високоякісну оборону Атлетіко. Підопічні Дієго Сімеоне надійно захищались та виходили у контратаки.

Попри домінацію каталонці не змогли забити. Зокрема, Роберт Левандовські змарнував гольовий момент. Після чого "матрацники" відповіли забитим м'ячем.

Гравці Атлетіко наприкінці першого тайму вилетіли у швидку контратаку. Джуліано Сімеоне ефектно розібрався з захисниками Барселони та віддав пас на Хуліана Альвареса, який відкрив рахунок у матчі.

Барселона перевернула гру

На 70-й хвилині "матрацники" знову провели стрімку контратаку. Норвезький форвард Александер Серлот, який замінив Хуліана Альвареса, подвоїв рахунок.

Барселона одразу відповіла Атлетіко забитим м'ячем. За декілька хвилин після пропущеного голу Роберт Левандовські відзначився у воротах мадридського клубу та скоротив відставання.

Каталонці змогли менше, ніж за десять хвилин встановити паритет у грі. Ферран Торрес вдало вийшов на заміну та зрівняв рахунок у грі проти Атлетіко – 2:2.

Барселона у компенсований арбітром до другого тайму час закрила питання переможця матчу. Забитими голами у складі каталонців відзначились Ламін Ямал та Ферран Торрес.