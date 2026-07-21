"Последний танец": Месси больше не выступит за сборную Аргентины

Поражение в финале чемпионата мира от Испании, вероятно, станет последним аккордом Лионеля Месси в футболке сборной Аргентины. По инсайдерской информации, капитан "альбиселесте" сообщил партнерам, что матч на "Метлайф-стадионе" в Нью-Йорке стал для него последним.

Лео выбрал несколько неожиданный момент, чтобы поделиться с командой этим признанием. Теперь осталось только официально объявить об этом СМИ и болельщикам, пишет 24 Канал.

Что сказал Месси о завершении карьеры в сборной

Журналист Эрнан Кастильо утверждает, что Месси решил рассказать другим футболистам сборной Аргентины о своем решении поставить точку прямо во время перерыва финального матча. Пауза между таймами, напомним, затянулась из-за шоу, которое ФИФА организовала по образцу американского Суперкубка – между свистками арбитра прошло более 27 минут.

Мотивационная речь Лео в итоге не помогла аргентинцам хоть как-то изменить ситуацию на поле – они были вялыми, не нанесли в основное время ни одного удара, а сам Месси был практически незаметен на поле. Поэтому вполне закономерно, что Испания стала чемпионом мира, лишив 8-кратного обладателя "Золотого мяча" шанса завершить выступления за национальную команду на высокой ноте.

Во время следующего чемпионата мира Лео будет 43 года, а следующий Кубок Америки в 2028 году Месси встретит в возрасте 41 года. Поэтому его решение было ожидаемым.

Как Месси уже пытался завершить карьеру в сборной

Впрочем, не стоит торопиться с выводами, ведь главная звезда аргентинского футбола известна тем, что уже объявлял об уходе из сборной – и все равно возвращался.

Самый известный случай произошел в 2016 году, когда Месси с Аргентиной потерпел второе подряд поражение на Кубке Америки. Тогда Лео впервые заявил, что больше не будет играть за "альбиселесте". Его убеждала чуть ли не вся страна, и в 2021 году Месси наконец удалось выиграть континентальный трофей.

Точно так же перед "Мундиалем-2022" он говорил, что это будет для него, вероятно, последний чемпионат мира. Однако снова не решился повесить бутсы на гвоздь.