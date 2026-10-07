Месси в последний раз сыграл за Аргентину – каким было прощание с легендой футбола

Обладатель восьми "Золотых мячей" Лионель Месси официально попрощался с национальной сборной. Он защищал цвета своей национальной команды более 20 лет.

Лионель Месси попрощался со сборной Аргентины в Буэнос-Айресе, на стадионе "Монументаль". О его словах после матча с Бенином (3:0) сообщает 24 Канал.

Как Месси прощался со сборной

Капитан чемпионов мира-2022 отдал две голевые передачи и отличился голом с пенальти, который стал для него 126-м в футболке национальной команды.

Гол Месси в ворота сборной Бенина: смотрите видео

Messi scores the hardest thing in his career "penalty"️ https://t.co/NbWgDEB4w5 — Sutanu Basak (@SutanuBasak) October 7, 2026

После матча легендарный нападающий взял микрофон в руки.

Сегодня у меня, пожалуй, самый грустный день в карьере – я прощаюсь со сборной и со всеми вами. Мы всегда едины. Неоднократно было доказано: когда мы объединяемся и выступаем как одно целое, мы сильнее всех и способны преодолеть любые препятствия. Трудные времена непременно настанут, ведь то, чего мы достигли за этот период, – нечто необыкновенное,

– сказал Месси.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" также рассказал, о чем он беседовал с партнерами по сборной перед прощальным матчем.

"Как я всегда говорю ребятам и как сказал во время нашего последнего разговора: для достижения больших целей необходимо создавать сильные, сплоченные коллективы, ведь есть люди, которые желают неудач нашей сборной. Мы не должны доставлять им такое удовольствие. Именно в трудные, сложные моменты проявляется настоящий характер команды. Без сплоченного коллектива добиться успеха чрезвычайно сложно", – добавил Месси.

Слова Месси после матча: смотрите видео

️| Messi: “I don’t want to leave. I will miss you all. I’m thankful to God for being Argentine and proud to be Argentine, and to have accomplished this dream with you all.” ?? https://t.co/owyywWWSHA — Kalshi FC (@KalshiFC) October 7, 2026

Не остались в стороне и организаторы матча. Матч прервали на 10-й минуте, чтобы стадион мог устроить овацию своему кумиру. После матча с помощью дронов для всех присутствующих устроили шоу, символизирующее карьеру Лионеля.

Шоу над "Монументалем" в честь Месси: смотрите видео

https://t.co/JiLEjLFxuT — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

Отметим, что игре предшествовал небольшой скандал. Африканская сборная перед встречей с Аргентиной оказалась в крайне некомфортных условиях.

Что дальше для Месси

Сейчас 39-летний Месси планирует играть в футбол еще как минимум два года. Его контракт с клубом Интер (Майами) рассчитан до конца 2028 года.

Его карьера в сборной завершилась с показателями 126 голов и 69 голевых передач в 208 матчах.

Следующий матч на клубном уровне Лионель может провести уже в ночь на 11 октября по киевскому времени, когда Интер примет Д.С. Юнайтед в рамках MLS.