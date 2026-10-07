Ліонель Мессі попрощався зі збірною Аргентини у Буенос-Айресі, на стадіоні "Монументаль". Про його слова після гри з Беніном (3:0) повідомляє 24 Канал.

Як Мессі прощався зі збірною

Капітан чемпіонів світу-2022 зробив два асисти та відзначився голом з пенальті, який став для нього 126-м у футболці національної команди. Після гри легендарний нападник взяв мікрофон до рук.

Сьогодні в мене, мабуть, найсумніший день у кар’єрі – я прощаюся зі збірною та з усіма вами. Ми завжди єдині. Неодноразово було доведено: коли ми об’єднуємося і виступаємо як одне ціле, ми сильніші за всіх і здатні подолати будь-які перешкоди. Важкі часи неодмінно настануть, адже те, чого ми досягли за цей період, – щось надзвичайне,

– сказав Мессі.

Восьмиразовий володар золотого м’яча також зазначив, про що розмовляв із партнерами по збірній перед прощальною грою.

"Як я завжди кажу хлопцям і як сказав під час нашої останньої розмови: для досягнення великих цілей необхідно створювати сильні, згуртовані колективи, адже є люди, які бажають невдач нашій збірній. Ми не повинні приносити їм такого задоволення. Саме у важкі, складні моменти проявляється справжній характер команди. Без згуртованого колективу досягти успіху надзвичайно складно", – додав Мессі.

Зазначимо, що грі передував невеликий скандал з її організацією. Африканська збірна перед зустріччю з Аргентиною опинилася у вкрай некомфортних умовах.

Що далі для Мессі

Наразі 39-річний Мессі планує грати у футбол ще щонайменше два роки. Його контракт з клубом Інтер (Маямі) розраховано до кінця 2028-го.

Його ж кар'єра у збірній завершилась на показнику у 126 голів та 69 асистів у 208 матчах.

Наступний поєдинок на клубному рівні Ліонель може провести уже у ніч проти 11 жовтня за київським часом, коли Інтер прийме Ді Сі Юнайтед у рамках МЛС.