Несмотря на поражение Аргентины в финале Мундиаля от Испании, болельщики решили лично поблагодарить наставника за его работу со сборной. Скалони регулярно выходит к людям, фотографируется и раздает автографы, пишет Los Andes .

Дом Скалоне пришлось оградить

По возвращении в родной город Пухато Лионель Скалони неожиданно оказался в центре внимания сотен болельщиков. Ежедневно в его дом приходят десятки человек, чтобы выразить благодарность за выступление сборной Аргентины на чемпионате мира-2026.

Хотя "альбиселесте" не смогли защитить титул чемпиона мира, уступив Испании в финале со счетом 0:1, поклонники считают, что команда под руководством Скалони заслуживает лишь уважения.

Из-за постоянного наплыва гостей перед домом тренера установили специальное ограждение. Несмотря на это, Скалони не избегает общения с людьми: он регулярно выходит из дома, чтобы раздать автографы, сделать общие фото и поблагодарить каждого, кто приехал его поддержать.

Некоторые фанаты преодолевали сотни километров из разных регионов Аргентины лишь несколько минут встречи со своим кумиром.

Необычные подарки и призывы не покидать сборную

Поклонники подготовили для наставника немало символических подарков. Скалони получил традиционный аргентинский торт Рогель, коробку клубники и миниатюрную копию национальной сборной. Один из фанатов даже приехал на автомобиле, полностью оформленном изображениями футболистов Аргентины.

Особым стало появление музыкальной группы, исполнившей для тренера традиционную народную песню чамаме. Среди гостей также заметили болельщика в костюме капибары, что развеселило присутствующих.

Каждый раз, когда Скалони выходил к людям, толпа начинала скандировать: "Скалони не уйдет! Скалоне не уйдет!". Так фанаты пытались убедить специалиста остаться во главе национальной команды, ведь раньше он заявлял, что может покинуть пост главного тренера сборной Аргентины уже в декабре.