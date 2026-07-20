Тренер сборной Аргентины не сдержал слез на пресс-конференции после поражения в финале ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не сдержал эмоций во время пресс-конференции после финала ЧМ-2026. Тренер долго держался.

После всех перипетий финала чемпионата мира тренер проигравшей команды находился в тяжелом эмоциональном состоянии. Слова Лионеля Скалони передает 24 Канал.

Что сказал наставник аргентинской команды

Лионель Скалони поблагодарил своих подопечных за усердие и назвал их "настоящими воинами, которые до последней минуты пытались сделать все, что возможно".

Меня разрывает между разочарованием и гордостью. Мне очень грустно, но ребята отдали на поле все до последнего вздоха. Я испытываю бесконечную благодарность за их мужественную игру, которая поддерживала надежду до самого конца. Это прекрасное место, это место-мечта, – сказал Скалони.

Также 48-летний тренер отметил, что не рассчитывал на такой положительный результат во время соревнований в США, Мексике и Канаде. В конце беседы с журналистами он дал волю эмоциям.

Скалони не сдержал слез после финала ЧМ-2026: смотрите видео

Эмоции Скалони pic.twitter.com/CTfG6UDe0D – Александр Щербатых (@OSerbatih93559) 20 июля 2026

Отметим, что это второй финал ЧМ для специалиста. Первый, в 2022 году, его команда выиграла.

Что известно о будущем действующего наставника сборной Аргентины

Он отметил, что обсудит этот вопрос с руководством аргентинского футбола. Специалист планирует доработать до декабря, а дальше будет принято соответствующее решение – им и национальной ассоциацией.

Контракт Лионеля Скалони со сборной Аргентины истечет еще до начала отборочного турнира к ЧМ-2030, который в Южной Америке начнется весной 2027 года. Поэтому в случае кардинального решения команду в новый цикл может возглавить другой тренер.