Претендентка на премию Пушкаша: мексиканка забила сумасшедший гол "ударом скорпиона" – видео шедевра

Во вторник, 4 марта, состоялись матчи 10 тура чемпионата Мексики по футболу среди женщин. В одном из них УАНЛ Тигрес дома принимал Чивас Гвадалахару.

Хозяйки одержали победу со счетом 2:0, сообщает 24 Канал. Первый гол в этом поединке стал настоящим украшением игры.

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Невероятной красоты взятие ворот

Его в актив себе записала полузащитница Лисбет Овалье. Произошло это на 76-й минуте встречи, когда на табло еще светились нули.

25-летняя мексиканская футболистка эффектно замкнула навесную передачу с фланга на ближний угол вратарской площадки. Она пробила "ударом скорпиона", не оставив шансов для вратаря гостей.

Овалье забила фантастический гол: смотрите видео

К слову. В сети это взятие ворот уже считают одним из главных претендентов на премию Пушкаша-2025 – награда за лучший гол года.

Отметим, что Лисбет Овалье в нынешнем сезоне провела 31 матч на клубном уровне. В них она забила 28 голов.