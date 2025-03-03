Хозяева одержали победу со счетом 4:2. Этот поединок стал особенным для легенды сборной Испании и мадридского Реала Серхио Рамоса, сообщает 24 Канал.

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Памятная игра для звездного испанца

Бывший капитан "сливочных" в начале февраля стал игроком Монтеррея. Это был его второй матч в футболке "бело-синих" и в нем 38-летний защитник забил дебютный гол в новой команде.

Это произошло на 57-й минуте встречи. Серхио Рамос подключился к атаке и эффектно замкнул подачу Серхио Каналеса, который ранее также выступал за мадридский Реал.

Как Рамос забил первый гол за Монтеррей: смотрите видео

Справка. Контракт Серхио Рамоса с Монтерреем рассчитан до конца 2025 года. До этого он выступал всего за три клуба – Севилья, Реал и ПСЖ.

Отметим, что сейчас "бело-синие" занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Мексики. Свой следующий матч они проведут 6 марта в Кубке чемпионов КОНКАКАФ против Ванкувер Уайткэпс в 5:30 по киевскому времени.