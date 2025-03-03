В понедельник, 3 марта, в рамках четвертьфинала чемпионата Паулиста встретились Сантос и Брагантино. Команда Неймара одержала победу со счетом 2:0, пишет 24 канал.

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Гол-красавец Неймара

На 9-й минуте бразилец совершил мощный удар с острого угла, реализовав штрафной удар.

Это первый гол Неймара со штрафного с 2022 года.

Гол Неймара: смотрите видео

Справка. С момента возвращения в Сантос Неймар сыграл 7 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, что до этого Неймар выступал в составе Аль-Хиляля.