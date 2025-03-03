У понеділок, 3 березня, в межах чвертьфіналу чемпіонату Пауліста зустрілися Сантос та Брагантіно. Команда Неймара здобула перемогу з рахунком 2:0, пише 24 канал.

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Гол-красень Неймара

На 9-й хвилині бразилець здійснив потужний удар з гострого кута, реалізувавши штрафний удар.

Це перший гол Неймара з штрафного з 2022 року.

Гол Неймара: дивіться відео

Довідка. З моменту повернення в Сантос Неймар зіграв 7 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, що до цього Неймар виступав у складі Аль-Хілялю.