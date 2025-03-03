В неділю, 2 березня, Рома зустрілася з Комо в межах 27-го туру Серії А. "Вовки" здобули перемогу з рахунком 2:1 і український футболіст відзначився забитим голом.

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Як італійська преса оцінила Довбика

Українець повернувся на поле після того, як відновився від травми коліна, пише 24 канал з посиланням на Tuttomercatoweb.

Відгукнувся на передачу Ренша і відразу пробив точно в ціль. Удар Довбика став вирішальним та приніс важливу перемогу у чемпіонаті. Називайте його цар Мідас,

– написали в італійських ЗМІ.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Артем Довбик зіграв 34 матчі за Рому, у яких забив 14 голів та віддав 4 результативні передачі.

Відзначимо, що наступний поєдинок "вовки" зіграють в межах 1/8 фіналу Ліги Європи проти Атлетік Більбао. Протистояння відбудеться 6 березня о 22:00 за київським часом.