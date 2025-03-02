Рома – Комо 2:1

Голи: Салемакерс, 61, Довбик, 76 – Да Кунья, 44.

В чемпіонаті Італії цими вихідними проходять матчі 27 туру сезону 2024-2025. Увага українців була прикута до недільної зустрічі в Римі, де місцева Рома приймала Комо, повідомляє 24 Канал.

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Довбик вдало вийшов

"Вовки" налагодили свою ходу в Серії А, де не програвали з середини грудня. Символічно, що тоді кривдником Роми став саме Комо. Цього разу були питання, чи зможе Артем Довбик вийти зі старту, адже минулі дві гри українець пропустив через травму.

У підсумку Раньєрі залишив нашого земляка на заміні, надавши перевагу Шомуродову. Перший тайм опоненти провели на рівних, але на перерву Комо пішов лідером. Да Кунья зміг на швидкості випередити Манчіні та реалізувати вихід сам на сам.

Втім у другому таймі господарі створили камбек завдяки вдалим замінам Раньєрі. Італієць випустив Салемакерса та Довбика і обидва відзначились по голу. Бельгієць це зробив уже на другій хвилині після появи на полі.

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Що ж стосується Артема, то наш гравець вдало відгукнувся на простріл Ренша та впритул розстріляв кіпера. Для Довбик це вже дев'ятий гол в Серії А та 14-ий – загалом у сезоні.

Комо кинулось відіграватися, проте кілька сейвів Свілара дозволили Ромі втримати три очки. Це вже четверта перемога римлян поспіль і вона дозволила "вовкам" обійти Мілан та піднятися на 8 місце. Відстань від єврокубкової зони – всього два бали.

Відео голу Артема Довбика