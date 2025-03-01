Наполі – Інтер 1:1

Голи: Біллінг, 87 – Дімарко, 22.

В чемпіонаті Італії 2024-2025 цими вихідними тривають матчі 27 туру Серії А. Головна гра вікенду відбулась між лідерами таблиці Наполі та Інтером, повідомляє 24 Канал.

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Інтер не відбився

Підопічні Антоніо Конте не вигравали вже чотири матчі поспіль, тому дозволили Інтеру наздогнати себе. До очної зустрічі "неррадзурі" підійшли з відривом в одне очко.

Перший тайм пройшов майже за рівної гри, але на перерву лідером пішов Інтер. Все завдяки крутому голу Дімарко прямим ударом зі штрафного. Втім після перерви гості почали відверто грати на відбій.

Інтер не завдав жодного удару по воротах Мерета, тоді як Наполі насів на карний майданчик опонента. Зрештою це дало результат під завісу основного часу.

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Біллінга вивели на ударну позицію і той з другої спроби переграв Мартінеса. Таким чином, Наполі продовжив свою серію без перемог до п'яти матчів, а за 11 турів до фінішу різниця в одне очко між суперниками зберіглася.

Відеоогляд матчу Наполі – Інтер