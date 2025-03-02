Рома – Комо 2:1

Голы: Салемакерс, 61, Довбик, 76 – Да Кунья, 44.

В чемпионате Италии в эти выходные проходят матчи 27 тура сезона 2024-2025. Внимание украинцев было приковано к воскресной встрече в Риме, где местная Рома принимала Комо, сообщает 24 Канал.

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Довбик удачно вышел

"Волки" наладили свой ход в Серии А, где не проигрывали с середины декабря. Символично, что тогда обидчиком Ромы стал именно Комо. В этот раз были вопросы, сможет ли Артем Довбик выйти со старта, ведь прошлые две игры украинец пропустил из-за травмы.

В итоге Раньери оставил нашего земляка на замене, предоставив предпочтение Шомуродову. Первый тайм оппоненты провели на равных, но на перерыв Комо ушел лидером. Да Кунья смог на скорости опередить Манчини и реализовать выход один на один.

Впрочем, во втором тайме хозяева создали камбэк благодаря удачным заменам Раньери. Итальянец выпустил Салемакерса и Довбика и оба отличились по голу. Бельгиец это сделал уже на второй минуте после появления на поле.

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Что же касается Артема, то наш игрок удачно откликнулся на прострел Ренша и в упор расстрелял кипера. Для Довбик это уже девятый гол в Серии А и 14-й – целом в сезоне.

Комо бросилось отыгрываться, однако несколько сейвов Свилара позволили Роме удержать три очка. Это уже четвертая победа римлян подряд и она позволила "волкам" обойти Милан и подняться на 8 место. Расстояние от еврокубковой зоны – всего два балла.

Видео гола Артема Довбика