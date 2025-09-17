В одном из них английский Ливерпуль примет мадридское Атлетико. Начало встречи на "Энфилд" – в 22:00 (по киевскому времени), сообщает 24 Канал.

Стоит прочитать Кто выиграет Лигу чемпионов и какие шансы у украинцев: прогноз на новый сезон

Что известно вокруг матча Ливерпуль – Атлетико?

Это будет уже девятое очное противостояние этих европейских грандов. В прошлых 8-ми встречах команды одержали равное количество побед – по 3. Еще два матча свелись к мировым.

Последний раз Ливерпуль играл против Атлетико в сезоне-2021/2022 в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Тогда в обоих поединках торжествовал английский коллектив – 3:2 и 2:0.

Интересно, что в личных противостояниях нет четкого лучшего бомбардира. Сразу четверо футболистов забили по два гола: Гризманн, Салах, Льоренте и Форлан.

Кто не сможет сыграть в этом матче?

Ливерпулю не помогут Байчетич, Чамберс, Кьеза, Джонс и Скенлон.

Зато Атлетико Мадрид не сможет рассчитывать также на пятерых исполнителей – Альмаду, Альвареса, Баену, Джонни и Хименеса.

На правах рекламы

Прогноз Favbet

Ливерпуль – явный фаворит противостояния по линии Favbet. Его победу оценивают коэффициентом 1,54. Зато на победу Атлетико дают 5,90. Ничья – 4,50.

Вероятно, что обе команды порадуют своих болельщиков голами. Обе забьют: да – 1,76; нет – 2,06.

"Мерсисайдцы" имеют хорошие шансы первыми отличиться в матче – 1,46. Зато на то, что первыми нули на табло размочат гости из Мадрида – 3,10.

Какова вероятность того, что зрители увидят пенальти в поединке? Будет – 2,85; нет – 1,38.

Кто может отличиться голом? Александер Исак (2), Мохаммед Салах (2)2,05), Уго Экитике (2,15) и Александер Серлот (2,90).

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022.

Накануне лобового поединка оба клуба провели свои матчи во внутренних чемпионатах. "Мерсисайдцы" на выезде в большинстве едва минимально победили Бернли 1:0. Команда Арне Слота после 4-х туров лидирует в таблице АПЛ, идя без потерь – 12 баллов.

А вот мадридское Атлетико не может занести себе в актив старт нового сезона Ла Лиги – только 5 набранных очков в 4-х турах. "Матрасники" идут аж на 11-м месте в турнирной таблице испанского первенства. В крайнем туре Атлетико одержало свою первую победу в новом розыгрыше Ла Лиги, обыграв дома Вильярреал 2:0.

Отметим, что суперкомпьютер Opta определил своего будущего победителя Лиги чемпионов-2025/2026.