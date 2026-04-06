Возмущение болельщиков вызвала политика клуба относительно стоимости посещения стадиона. Ситуация обострилась настолько, что ультрас призывают к бойкоту, пишет AOL.

Что произошло?

Новая ценовая политика начнет действовать уже со следующего сезона. Стоимость билетов на матчи Ливерпуля постепенно будет расти в течение нескольких лет.

В ответ фанаты планируют акцию протеста во время ближайшего домашнего матча команды в Английской Премьер-лиге – 11 апреля против Фулхэма.

Среди возможных действий – бойкот покупки еды и атрибутики на стадионе, отказ от продления абонементов и демонстративные акции во время игры

Почему это вызвало такую реакцию?

Ситуация возмутила фанатов из-за финансового контекста – клуб получает стабильные доходы, но в то же время перекладывает расходы на болельщиков.

Дополнительным фактором стала бледная игра команды под руководством Арне Слота, что лишь усилило напряжение.

Болельщики считают, что руководство игнорирует их роль в жизни клуба и ставит прибыль выше лояльности фан-базы.

Подобные протесты уже случались ранее – и тогда руководство было вынуждено отступить.

