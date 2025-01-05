Стадион Ливерпуля замело снегом: центральный матч 20-го тура АПЛ состоится, несмотря на непогоду

В воскресенье, 5 января, состоится матч 20 тура чемпионата Англии между командами Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Сложные погодные условия едва не сорвали поединок на "Энфилде".

Сильный снегопад в ночь на 5 января накрыл Ливерпуль и большую часть Англии. Клубные службы "красных" приложили максимум усилий для подготовки арены "Энфилд" к поединку, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ливерпуля.

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Состоится ли матч Ливерпуль – МЮ

Утром, 5 января, состоялось совещание по безопасности, чтобы оценить погодные условия и состояние газона на "Энфилде". Работники стадиона убирают снег и готовятся к проведению матча.

Пока известно, что матч состоится за расписанием. Прилагаются все усилия, чтобы футболистам было комфортно играть.

Сегодняшний матч против Манчестер Юнайтед состоится по графику.

– говорится в сообщении Ливерпуля.

Видео ситуации на "Энфилде"

Напомним, что матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед запланирован на воскресенье, 5 января. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.