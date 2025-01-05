Стадион Ливерпуля замело снегом: центральный матч 20-го тура АПЛ состоится, несмотря на непогоду
В воскресенье, 5 января, состоится матч 20 тура чемпионата Англии между командами Ливерпуль и Манчестер Юнайтед. Сложные погодные условия едва не сорвали поединок на "Энфилде".
Сильный снегопад в ночь на 5 января накрыл Ливерпуль и большую часть Англии. Клубные службы "красных" приложили максимум усилий для подготовки арены "Энфилд" к поединку, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ливерпуля.
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Состоится ли матч Ливерпуль – МЮ
Утром, 5 января, состоялось совещание по безопасности, чтобы оценить погодные условия и состояние газона на "Энфилде". Работники стадиона убирают снег и готовятся к проведению матча.
Пока известно, что матч состоится за расписанием. Прилагаются все усилия, чтобы футболистам было комфортно играть.
Сегодняшний матч против Манчестер Юнайтед состоится по графику.
– говорится в сообщении Ливерпуля.
Видео ситуации на "Энфилде"
Напомним, что матч Ливерпуль – Манчестер Юнайтед запланирован на воскресенье, 5 января. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.
- В турнирной таблице АПЛ Ливерпуль уверенно лидирует с преимуществом в 5 очков над ближайшим преследователем лондонским Арсеналом. В активе "красных" 45 баллов.
- Манчестер Юнайтед с 22 очками занимает 14 место в таблице.