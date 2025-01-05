Сильний снігопад у ніч на 5 січня накрив Ліверпуль та велику частину Англії. Клубні служби "червоних" докладають максимум зусиль для підготовки арени "Енфілд" до поєдинку, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Ліверпуля.
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Чи відбудеться матч Ліверпуль – МЮ
Вранці, 5 січня, відбулася нарада з безпеки, щоб оцінити погодні умови та стан газону на "Енфілді". Працівники стадіону прибирають сніг та готуються до проведення матчу.
На цей час планується, що матч пройде у звичайному режимі, і докладаються всі зусилля, щоб гра відбулася. Наступна нарада відбудеться опівдні. Тоді буде прийнято остаточне рішення щодо проведення матчу.
Відео ситуації на "Енфілді"
Нагадаємо, що матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед запланований на неділю, 5 січня. Поєдинок повинен розпочатися о 18:30 за київським часом.
- У турнірній таблиці АПЛ Ліверпуль впевнено лідирує з перевагою у 5 очок над найближчим переслідувачем лондонським Арсеналом. В активі "червоних" 45 балів.
- Манчестер Юнайтед з 22 очками займає 14 місце в таблиці.