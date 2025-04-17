Вслед за Салахом: Ливерпуль продлил контракт с капитаном после слухов об уходе

Мерсисайдский клуб пролонгировал контракт Вирджила ван Дейка. Голландец получил существенное повышение зарплаты на следующие два сезона.

Английский Ливерпупь был близок к потере трех ключевых игроков этим летом. В конце сезона завершались контракты у Салаха, ван Дейка и Александера-Арнольда.

По теме Топ-клубы АПЛ могут потерять миллиарды после заявлений Трампа

Еще два года с капитаном

Впрочем, мерсисайдцы недавно продлили соглашение с Мохаммедом. Теперь же англичане пролонгировали сотрудничество с еще одним лидером. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Ливерпуля, клуб подписал новый контракт с ван Дейком.

Соглашение с 33-летним капитаном рассчитано до 2027 года. Согласно английским СМИ, Вирджилу удалось заслужить повышение зарплаты. По новому договору голландец будет получать 400 тысяч фунтов в неделю.

Это делает ван Дейка самым высокооплачиваемым защитником в футболе. Другие же игроки Ливерпуля, кроме Салаха, получают не более 200 тысяч в неделю. К примеру, Александер-Арнольд получает 180 тысяч фунтов.

Карьера ван Дейка в Ливерпуле

Отметим, что Ливерпуль уже де-факто может праздновать чемпионство в АПЛ. Команда Арне Слота опережает ближайшего преследователя Арсенал аж на 13 очков за шесть туров до финиша.

Читайте также Обошел Анри и Холанда: лидер Ливерпуля установил новый рекорд в Премьер-лиге

Напомним, что ван Дейк перебрался в стан "красных" в январе 2018 года. Тогда Ливерпуль заплатил Саутгемптону почти 85 миллионов евро за защитника. За это время Вирджил отыграл 314 матчей за мерсисайдцев, в которых отметился 27 голами и 13 ассистами.

Голландец помог Ливерпулю получить восемь титулов, среди которых триумф в Лиге чемпионов (2019) и АПЛ (2020). Кроме того, в 2019 году ван Дейк стал лучшим игроком Европы по версии УЕФА и лучшим футболистом чемпионата Англии.