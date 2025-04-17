Англійський Ліверпупь був близьким до втрати трьох ключових гравців цього літа. Наприкінці сезону завершувались контракти у Салаха, ван Дейка та Александера-Арнольда.

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Ще два роки з капітаном

Втім мерсисайдці нещодавно продовжили угоду із Мохамедом. Тепер же англійці пролонгували співпрацю з іще одним лідером. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Ліверпуля, клуб підписав новий контракт із ван Дейком.

Угода з 33-річним капітаном розрахована до 2027 року. Згідно з англійськими ЗМІ, Вірджилу вдалось заслужити підвищення зарплати. За новим договором нідерландець отримуватиме 400 тисяч фунтів на тиждень.

Це робить ван Дейка найбільш високооплачуваним захисником у футболі. Інші ж гравці Ліверпуля, окрім Салаха, отримують не більше 200 тисяч на тиждень. До прикладу, Александер-Арнольд отримує 180 тисяч фунтів.

Кар'єра ван Дейка в Ліверпулі

Відзначимо, що Ліверпуль вже де-факто може святкувати чемпіонство в АПЛ. Команда Арне Слота випереджає найближчого переслідувача Арсенал аж на 13 очок за шість турів до фінішу.

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Нагадаємо, що ван Дейк перебрався до стану "червоних" у січні 2018 року. Тоді Ліверпуль заплатив Саутгемптону майже 85 мільйонів євро за оборонця. За цей час Вірджил відіграв 314 матчів за мерсисайдців, у яких відзначився 27 голами та 13 асистами.

Нідерландець допоміг Ліверпулю здобути вісім титулів, серед яких тріумф у Лізі чемпіонів (2019) та АПЛ (2020). Крім того, у 2019 році ван Дейк став найкращим гравцем Європи за версією УЄФА та найкращим футболістом чемпіонату Англії.