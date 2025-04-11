Раніше з'явилася інформація, що Мохаммед Салах може покинути Ліверпуль наприкінці сезону. Він висунув клубу певні умови.

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Салах продовжив контракт

Деталі нової угоди не розкриваються, проте була інформація, що вона буде розрахована до літа 2027 року.

Сам футболіст зазначив, що дуже схвильований. Зараз у них чудова команда і раніше була, пише 24 канал з посиланням на Ліверпуль.

Я підписав контракт, тому що думаю, що у нас є шанс виграти трофеї, насолоджуючись футболом. Це здорово, у мене були тут найкращі роки. Я відіграв за Ліверпуль вісім років, сподіваюся, буде 10. Я насолоджуюся своїм життям тут, насолоджуюся своїм футболом. Тут у мене були найкращі роки в моїй кар'єрі,

– сказав футболіст.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Мохаммед Салах зіграв 45 матчів за Ліверпуль, у яких забив 32 голи та віддав 22 результативні передачі.

Відзначимо, що Салах виступає за "мерсисайдців" з 2017 року.