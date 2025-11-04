Ливерпуль – Реал: онлайн-трансляция огненного матча Лиги чемпионов

Во вторник, 4 ноября, английский Ливерпуль встретится с мадридским Реалом в рамках 4-го тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2025/2026. За принципиальным противостоянием можно следить онлайн непосредственно на сайте 24 Канала.

Поединок на "Энфилде" стартует в 22:00 (по киевскому времени). Главным арбитром встречи будет румын Нико Ковач, информирует 24 Канал.

К теме Битва на "Энфилде": прогноз на огненный матч Ливерпуль – Реал в Лиге чемпионов

Что известно о матче Ливерпуль – Реал?

Как сообщает портал Transfermarkt, эта игра Ливерпуля против Реала станет 13-й очной встречей в истории. Даже, если "мерсисайдцы" одержат победу в этой домашней игре, то не сравняются со "сливочными" по количеству побед в очных встречах. Сейчас у "Королевского клуба" 7 побед против 4-х у английского клуба. Только один матч закончился мировой 0:0 (14 апреля 2021 года).

Последний раз эти два футбольных гранда Европы встречались на одном поле в рамках основного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Та игра закончилась победой Ливерпуля 2:0. Зато Реал в последний раз побеждал "мерсисайдцев" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ-2022/2023.

К слову. Ливерпуль и Реал трижды играли между собой в финале Лиги чемпионов. Здесь тоже преимущество у мадридцев – две победы против одной у "мерсисайдцев". Интересно, что среди нынешних игроков обоих коллективов лучшим бомбардиром очных встреч является Винисиус Жуниор, у которого 5 голов.

Где смотреть матч

Традиционно украинские болельщики смогут посмотреть матч Лиги чемпионов на медиасервисе. MEGOGO.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. В этой новости будут опубликованы самые интересные моменты из игры, результативные удары, если команды забьют, и статистика поединка.

Ориентировочные составы команд: