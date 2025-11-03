Поединок Ливерпуль – Реал состоится на домашней арене "Энфилд". Начало встречи – в 22:00 (по киевскому времени), информирует 24 Канал.

Вот это да От УЕФА требуют 20 миллионов за кражу формата Лиги чемпионов

Что известно вокруг матча Ливерпуль – Реал?

Это ближайшее противостояние станет уже 13-м в истории футбола. В прошлых играх больше побеждали футболисты мадридского клуба – семь побед против четырех у "мерсисайдцев". Лишь в одном матче была зафиксирована ничья. Ту единственную мировую Реал и Ливерпуль расписали в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 (0:0). Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Последний раз европейские гранды играли между собой в предыдущем сезоне основного раунда ЛЧ-2024/2025. В том матче Ливерпуль одержал "сухую" победу при поддержке родных трибун 2:0. За английский клуб забивали Мак Аллистер и Гакпо.

Последний раз "сливочные" побеждали чемпиона АПЛ в 1/8 финала ЛЧ-2022/2023. Тогда "Королевский клуб" минимально одолел Ливерпуль 1:0. Единственный и победный гол в составе испанского клуба забил нападающий Карим Бензема.

Прогноз Favbet

У Favbet Ливерпулю отдают совсем небольшое преимущество на победу – 2,51 против 2,58 на победу Реала. Мировая – ровно 4.

Тотал голов в матче больше 2,5 оценивают в 1,43. Поэтому есть большая вероятность, что команды забьют более трех голов, а поединок будет результативным.

Скорее всего, что Ливерпуль и Реал подарят своим болельщикам голы. Обе забьют: да – 1,40; нет – 2,93.

Насколько вероятно увидеть пенальти в матче? Да – 2,70; нет – 1,42.

Кто имеет лучшие шансы забить? Лучше всего оценивают гол от Килиана Мбаппе – 1,75. А вот 2,20 стоит на результативный удар в исполнении Мохаммеда Салаха.

Сразу на гол от трех игроков стоит одинаковый коэффициент 2,50 – Эндрик, Винисиус Жуниор и Уго Экитике.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022

Как Ливерпуль и Реал играют в текущем сезоне ЛЧ-2025/2026?