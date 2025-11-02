Противостояние ПСЖ – Бавария состоится на "Парк де Пренс". К сожалению, участие в этом матче не примет украинский центральный защитник парижан Илья Забарный, который в предыдущем туре Лиги чемпионов получил удаление, информирует 24 Канал.
Что известно вокруг матча ПСЖ – Бавария?
Уже на 37-й минуте Забарный подвел ПСЖ, оставив команду в меньшинстве уже в первом тайме. К счастью для фанов парижского клуба, даже без Ильи команда Луиса Энрике одержала убедительную выездную победу над леверкузенским Байером 7:2. Дубль в немецкие владения оформил Дезире Дуэ.
Бавария в третьем туре дома разгромила бельгийское Брюгге со счетом 4:0. За мюнхенскую команду забивали Леннарт Карль, Гарри Кейн, Луис Диас и Николя Джексон.
После трех туров ПСЖ и Бавария идет среди лидеров общей турнирной таблицы – первое и второе место. У обоих клубов по 9 набранных баллов.
Ближайшая игра между ПСЖ и Баварией станет 16-й в истории футбола. Сейчас минимальным преимуществом по количеству побед обладает мюнхенский клуб – 8 против 7-ми побед у парижан. Это противостояние настолько драматичное, что ни разу не сводились к мировой.
К слову. В рамках Лиги чемпионов ПСЖ играло против Баварии 14 раз – 6 побед против 8-ми у мюнхенцев. Последний раз эти клубы играли между собой на групповом этапе прошлого сезона-2024/2025. Та игра закончилась минимальной победой немецкого гранда 1:0. Единственный и победный гол в составе мюнхенского клуба забил центральный защитник Ким Мин Дже.
Последний раз зрители видели это топовое противостояние в четвертьфинале Клубного чемпионата мира-2024. В той игре ПСЖ "всухую" переиграл ПСЖ 2:0. Голы забивали Дезире Дуэ и Усман Дембеле.
Как ПСЖ и Бавария выступают в розыгрыше Лиги чемпионов?
Уже в первом туре оба коллектива противостояли сильным соперникам, но проблем они не создали. Бавария дома переиграла лондонское Челси 3:1, а ПСЖ подарила домашним трибунам разгромную победу над итальянской Аталантой 4:0.
Во втором туре мюнхенцы легко сокрушили на выезде кипрский Пафос 5:1. Нападающий Гарри Кейн во втором матче подряд в ЛЧ записал в свой актив дубль.
А вот ПСЖ во втором туре встречалось на выезде с Барселоной. Этот поединок можно было сравнивать с финалом ЛЧ, а не просто игрой основного раунда. Первую половину встречи команды закончились мировой 1:1. Победный гол в составе парижан забил Гонсалу Рамуш, установив окончательный счет встречи 1:2 в пользу французского клуба.
В третьем раунде ПСЖ и Бавария переиграли Байер и Брюгге.
Гарри Кейн вместе с Килианом Мбаппе возглавляет бомбардирскую гонку текущего розыгрыша ЛЧ-2025/2026. У обоих игроков по 5 голов.