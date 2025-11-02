Протистояння ПСЖ – Баварія відбудеться на "Парк де Пренс". На жаль, участь у цьому матчі не візьме український центральний захисник парижан Ілля Забарний, який у попередньому турі Ліги чемпіонів отримав вилучення, інформує 24 Канал.

До теми Ліга чемпіонів 2025-2026: календар, результати матчів і турнірна таблиця

Що відомо навколо матчу ПСЖ – Баварія?

Вже на 37-й хвилині Забарний підвів ПСЖ, залишивши команду у меншості вже у першому таймі. На щастя для фанів паризького клубу, навіть без Іллі команда Луїса Енріке здобула переконливу виїзну перемогу над леверкузенським Баєром 7:2. Дубль у німецькі володіння оформив Дезіре Дуе.

Баварія у третьому турі вдома розтрощила бельгійське Брюгге з рахунком 4:0. За мюнхенську команду забивали Леннарт Карль, Гаррі Кейн, Луїс Діас та Ніколя Джексон.

Після трьох турів ПСЖ та Баварія йде серед лідерів загальної турнірної таблиці – перше та друге місце. В обох клубів по 9 набраних балів.

Найближча гра між ПСЖ та Баварією стане 16-ю в історії футболу. Наразі мінімальною перевагою за кількістю перемог володіє мюнхенський клуб – 8 проти 7-ми звитяг у парижан. Це протистояння настільки драматичне, що жодного разу не зводились до мирової.

До слова. У рамках Ліги чемпіонів ПСЖ грало проти Баварії 14 разів – 6 звитяг проти 8-ми у мюнхенців. Востаннє ці клуби грали між собою на груповому етапі минулого сезону-2024/2025. Та гра закінчилась мінімальною перемогою німецького гранда 1:0. Єдиний та переможний гол у складі мюнхенського клубу забив центральний захисник Кім Мін Дже.

Востаннє глядачі бачили це топове протистояння у чвертьфіналі Клубного чемпіонату світу-2024. У тій грі ПСЖ "всуху" переграло ПСЖ 2:0. Голи забивали Дезіре Дуе та Усман Дембеле.

На правах реклами

Прогноз Favbet

ПСЖ має невелику перевагу на перемогу у домашньому матчі по лінії Favbet – 2,28. Натомість звитягу Баварії оцінюють коефіцієнтом 2,78. Нічия – 4,18.

Ймовірно, що команди подарують уболівальникам результативний футбол. Тотал голів більше 2,5 – 1,35. Такий же коефіцієнт стоїть на те, що обидва колективи заб'ють.

Нульову нічию у першому таймі оцінюють у 4,18. Наскільки вірогідно побачити мирову в одному із таймів: так – 1,71; ні – 2,01.

Швидше за все, що саме гравці паризького клубу першими розмочать нулі на табло – 1,85. А от на перший гол у зустрічі від гостей із Німеччини – 2,05.

Чи будуть результативні удари в обох таймах? Так – 1,35; ні – рівно 3.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022

Як ПСЖ та Баварія виступають у розіграші Ліги чемпіонів?