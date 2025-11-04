Падение королей на "Энфилде": Реал минимально проиграл Ливерпулю в Лиге чемпионов

Во вторник, 4 ноября, завершился один из центральных матчей 4-го основного раунда Лиги чемпионов-2025/2026, в котором английский Ливерпуль принимал мадридский Реал. Поединок состоялся на "Энфилд".

Это была 13-я встреча Ливерпуля и Реала. В предыдущих матчах преимуществом по количеству побед владели мадридцы – семь против четырех побед у "мерсисайдцев". Одна игра заканчивалась мировой, сообщает 24 Канал.

Как развивался матч Ливерпуль – Реал?

Ту единственную нулевую мировую Реал и Ливерпуль расписали в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 (данные Transfermarkt).

Собослай лишь на 10-й минуте пристрелялся по воротам Реала. Еще через несколько минут Куртуа удачно вышел из ворот после удара от все того же Собослая.

На 31-й минуте Ливерпуль заработал опасный штрафной из-за игры рукой Чуамени. Однако судья после просмотра ВАР не только отменил стандарт, но и отдал мяч мадридцам. Арбитр не усмотрел в этом эпизоде умышленную игру рукой француза.

В первом тайме Винисиус и Гюлер падали в штрафной площадке хозяев. Но судья не повелся ни на какие апелляции игроков "Королевского клуба".

Второй тайм начался с расстрела головой Ван Дейка после подачи с углового. Куртуа в сногсшибательном прыжке потянул удар в упор от защитника Ливерпуля. Уже во время следующего углового уже Экитике проверил бдительность бельгийского голкипера "сливочных". Куртуа снова не ловил зевак.

На 61-й минуте активность Ливерпуля превратилась в гол. Макаллистер лучше всего сыграл головой после подачи со штрафного, открыв счет в поединке 1:0. Ассист в свой актив записал Собослай.

Видео гола Ливерпуля

В концовке матча Куртуа потащил очередной удар в упор от соперника. Гакпо не сумел переиграть бельгийца.

До финального свистка ни одной из команд так больше и не удалось забить. Реал потерпел первое поражение в текущем сезоне ЛЧ (9 баллов). Столько же очков после этой победы у Ливерпуля.

Ливерпуль – Реал

Гол: Макаллистер, 61

В следующем туре Лиги чемпионов-2025/2026 Реал сыграет на выезде против греческого Олимпиакоса, за который выступает украинский форвард Роман Яремчук (26 ноября). В этот же игровой день свой матч проведет Ливерпуль. Команда Слота сыграет дома против нидерландского ПСВ. Старт обоих поединков – в 22:00 (по Киеву).