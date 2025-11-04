Падіння королів на "Енфілді": Реал мінімально програв Ліверпулю у Лізі чемпіонів

У вівторок, 4 листопада, завершився один із центральних матчів 4-го основного раунду Ліги чемпіонів-2025/2026, у якому англійський Ліверпуль приймав мадридський Реал. Поєдинок відбувся на "Енфілд".

Це була 13-та зустріч Ліверпуля та Реала. У попередніх матчах перевагою за кількістю звитяг володіли мадридці – сім проти чотирьох перемог у "мерсисайдців". Одна гра закінчувалась мировою, повідомляє 24 Канал.

Як розвивався матч Ліверпуль – Реал?

Ту єдину нульову мирову Реал і Ліверпуль розписали у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021 (дані Transfermarkt).

Собослай лише на 10-й хвилині пристрілявся по воротах Реала. Ще через декілька хвилин Куртуа вдало вийшов із воріт після удару від все того ж Собослая.

На 31-й хвилині Ліверпуль заробив небезпечний штрафний через гру рукою Чуамені. Однак суддя після перегляду ВАР не лише скасував стандарт, а й віддав м'яч мадридцям. Арбітр не угледів у цьому епізоді навмисну гру рукою француза.

У першому таймі Вінісіус та Гюлер падали у штрафному майданчику господарів. Але суддя не повівся на жодні апеляції гравців "Королівського клубу".

Другий тайм розпочався із розстрілювання головою Ван Дейка після подачі із кутового. Куртуа у карколомному стрибку потягнув удар впритул від захисника Ліверпуля. Вже під час наступного кутового вже Екітіке перевірив пильність бельгійського голкіпера "вершкових". Куртуа знову не ловив ґав.

На 61-й хвилині активність Ліверпуля перетворилась у гол. Макаллістер найкраще зіграв головою після подачі зі штрафного, відкривши рахунок у поєдинку 1:0. Асист у свій актив записав Собослай.

Відео голу Ліверпуля

Наприкінці матчу Куртуа потягнув черговий удар впритул від суперника. Гакпо не зумів переграти бельгійця.

До фінального свистка жодній із команд так більше і не вдалось забити. Реал зазнав першої поразки у поточному сезоні ЛЧ (9 балів). Стільки ж очок після цієї звитяги у Ліверпуля.

Ліверпуль – Реал

Гол: Макаллістер, 61

У наступному турі Ліги чемпіонів-2025/2026 Реал зіграє на виїзді проти грецького Олімпіакоса, за який виступає український форвард Роман Яремчук (26 листопада). У цей же ігровий день свій матч проведе Ліверпуль. Команда Слота зіграє вдома проти нідерландського ПСВ. Старт обидвох поєдинків – о 22:00 (за Києвом).