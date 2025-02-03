Ливерпуль хочет взять реванш у Тоттенхэма за шаг до финала Кубка лиги

В четверг, 6 февраля, состоится ответный матч второго полуфинала Кубка английской лиги сезона-2024/2025. Ливерпуль будет принимать на собственном поле Тоттенхэм.

В полуфинальную стадию Кубка лиги Англии вошли четыре ведущих клуба – Ньюкасл, Арсенал, Ливерпуль и Тоттенхэм. Предстоящая встреча, которая начнется 6 февраля в 22:00 по Киеву, для "мерсисайдцев" и "шпор" будет юбилейной очной битвой, пишет 24 Канал.

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Матч-реванш за шаг до финала

Команды уже в десятый раз сыграют между собой в рамках Кубка английской лиги. Сейчас статистика побед в пользу Тоттенхэма – 5 побед против 3-х у "мерсисайдцев". Также один матч сводился к ничьей.

К слову. Первая полуфинальная встреча между командами, которая состоялась 8 января, закончилась минимальной домашней победой Тоттенхэма. Победный гол в конце матча в составе "шпор" забил шведский полузащитник Лукас Бергвалль.

Накануне кубкового противостояния оба коллектива одержали победы с одинаковым счетом 2:0. Тоттенхэм победил на выезде Брентфорд Егора Ярмолюка, а Ливерпуль взял три очка в гостевом поединке против Борнмута Ильи Забарного.

Следует отметить, что оба клуба очень по-разному идут по ходу Английской Премьер-лиги текущего сезона-2024/2025. Если команда Арне Слота до сих пор удерживает лидерство в таблице первенства, набрав 56 баллов, то "шпоры" с 27 пунктами идут лишь на 14-м месте.

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Несмотря на поражение Ливерпуль является большим фаворитом ответного матча. Победа хозяев поля в этой игре оценена в 1,28. В то же время на победу Тоттенхэма дают 9,70. Ничья – 6,40.

Логично, что на проход "мерсисайдцев" в финал Кубка английской лиги тоже стоит лучший коэффициент – 1,35, а на подопечных Анге Постекоглу – 3,20.

Вероятно, что обе команды забьют голы в полуфинале-реванше – 1,60.

Если Ливерпуль заберет первый тайм, то уже не отпустит победу во втором матче полуфинала – 1,74. Если первая 45-минутка закончится ничьей, то шансы "мерсисайдцев" на победу во встрече – 4,40.

Скорее всего, что счет в поединке откроют хозяева поля – 1,28. А на первый гол в матче от "шпор" стоит коэффициент 3,70.

Будут ли голы в обоих таймах? Да – 1,29, нет – 3,35.