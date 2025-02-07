Слот в шаге от трофея: Ливерпуль эффектно унизил Тоттенхэм и вышел в финал Кубка лиги

"Шпоры" продолжают находиться в кризисе и упустили шанс запрыгнуть в финал Кубка английской лиги. В свою очередь Ливерпуль близок к первому трофею в сезоне.

Ливерпуль – Тоттенхэм 4:0

Голы: Гакпо, 34, Салах, 51 (пен), Собослаи, 75 (пен), ван Дейк, 80.

На этой неделе в Кубке английской лиги определились финалисты сезона 2024-2025. Первым стал Ньюкасл, который второй раз подряд одолел Арсенал, сообщает 24 Канал.

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Ливерпуль не заметил соперника

Его соперник определялся в паре Ливерпуль – Тоттенхэм. Мерсисайдцы были фаворитами в паре, но первый матч в начале января остался за лондонцами (1:0).

Тем не менее, эксперты все равно верили в команду Арне Слота, которая уверенно лидирует в чемпионате Англии. К тому же наставник "красных" выставил основной состав, тогда как у Тоттенхэма было немало кадровых проблем из-за травм.

Игра оправдала ожидания фанатов, ведь Ливерпуль прижал гостей к их воротам и не давал ни одного шанса на создание моментов. В середине тайма хозяева открыли счет.

После навеса от Салаха защитники "шпор" не прикрыли Гакпо, который расстрелял ближний угол ворот Кински. Ливерпуль продолжил давить после перерыва и достиг своего на 51-ой минуте. Салах вывел Нуньеса один на один с вратарем и тот сбил уругвайца.

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Пенальти реализовал Салах и вывел свою команду вперед по сумме двух матчей. Тоттенхэм пытался строить атаки для перевода игры в серию пенальти, но по-настоящему напрячь Келлехера ему не удалось.

Зато Собослаи и ван Дейк довели счет до разгромного, добив подавленный Тоттенхэм. Таким образом Ливерпуль вышел в свой третий финал Кубка лиги за последние 4 года. Именно мерсисайдская команда является рекордсменом по количеству побед в турнире (10).

Улучшить свой результат "красные" могут в финале 16 марта на "Уэмбли". Соперником будет Ньюкасл, который пока лишь дважды играл в финалах Кубка лиги и ни разу не выиграл.

Видеообзор матча Ливерпуль – Тоттенхэм