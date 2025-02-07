Ліверпуль – Тоттенхем 4:0

Голи: Гакпо, 34, Салах, 51 (пен), Собослаї, 75 (пен), ван Дейк, 80.

Цього тижня в Кубку англійської ліги визначились фіналісти сезону 2024-2025. Першим став Ньюкасл, який вдруге поспіль здолав Арсенал, повідомляє 24 Канал.

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Ліверпуль не помітив суперника

Його суперник визначався у парі Ліверпуль – Тоттенхем. Мерсисайдці були фаворитами у парі, але перший матч на початку січня залишився за лондонцями (1:0).

Тим не менше, експерти все одно вірили в команду Арне Слота, яка впевнено лідирує в чемпіонаті Англії. До того ж наставник "червоних" виставив основний склад, тоді як у Тоттенхема було чимало кадрових проблем через травми.

Гра виправдала очікування фанатів, адже Ліверпуль притиснув гостей до їх воріт та не давав жодного шансі на створення моментів. В середині тайму господарі відкрили рахунок.

Після навісу від Салаха захисники "шпор" не прикрили Гакпо, який розстріляв ближній кут воріт Кінскі. Ліверпуль продовжив тиснути після перерви та досяг свого на 51-ій хвилині. Салах вивів Нуньєса сам на сам із воротарем і той збив уругвайця.

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Пенальті реалізував Салах та вивів свою команду вперед за сумою двох матчів. Тоттенхем намагався будувати атаки для переведення гри в серію пенальті, але по-справжньому напружити Келлехера йому не вдалось.

Натомість Собослаї та ван Дейк довели рахунок до розгромного, добивши пригнічений Тоттенхем. Таким чином Ліверпуль вийшов у свій третій фінал Кубка ліги за останні 4 роки. Саме мерсисайдська команда є рекордсменом за кількістю перемог в турнірі (10).

Покращити свій результат "червоні" можуть у фіналі 16 березня на "Вемблі". Суперником буде Ньюкасл, який поки лише двічі грав у фіналах Кубка ліги та жодного разу не виграв.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Тоттенхем