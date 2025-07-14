Жена бывшего игрока сборной Украины шокировала сеть откровенной съемкой: огненное видео
- Лиза Третьякова, жена бывшего футболиста Максима Третьякова, удивила поклонников дерзкой видеосъемкой в латексе, которая вызвала бурные эмоции.
- В июле 2024 года Лиза попала в языковой скандал, заявив в Instagram, что не планирует переходить на украинский язык.
Супруга бывшего футболиста молодежной сборной Украины Максима Третьякова порадовала своих поклонников смелой съемкой. Пикантные кадры не оставили подписчиков равнодушными.
Лиза Третьякова устроила настоящий фурор в сети, опубликовав дерзкую видеосъемку в латексе. В комментариях поклонники взорвались эмоциями от пикантных кадров, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Лизы Третьяковой.
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Дерзкая съемка Третьяковой
В серии кадров Лиза предстала в эффектном образе: черное латексное белье, перчатки до локтей и чулки на подтяжках создали дерзкий стиль, который сразу привлек внимание пользователей.
В комментариях подписчиков выражают свое восхищение девушкой.
Откровенная съемка Лизы: смотрите видео
Интересно, что в июле 2024 года Лиза Третьякова попала в громкий языковой скандал. В своем инстаграме она заявила, что не собирается переходить на украинский язык.