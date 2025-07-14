Жена бывшего игрока сборной Украины шокировала сеть откровенной съемкой: огненное видео

Супруга бывшего футболиста молодежной сборной Украины Максима Третьякова порадовала своих поклонников смелой съемкой. Пикантные кадры не оставили подписчиков равнодушными.

Лиза Третьякова устроила настоящий фурор в сети, опубликовав дерзкую видеосъемку в латексе. В комментариях поклонники взорвались эмоциями от пикантных кадров, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Лизы Третьяковой.

Читайте также Соблазнительная девушка звезды Шахтера засветила грудь на отдыхе у бассейна

Дерзкая съемка Третьяковой

В серии кадров Лиза предстала в эффектном образе: черное латексное белье, перчатки до локтей и чулки на подтяжках создали дерзкий стиль, который сразу привлек внимание пользователей.

В комментариях подписчиков выражают свое восхищение девушкой.

Откровенная съемка Лизы: смотрите видео

Интересно, что в июле 2024 года Лиза Третьякова попала в громкий языковой скандал. В своем инстаграме она заявила, что не собирается переходить на украинский язык.