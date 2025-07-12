Возлюбленная бразильского легионера в своем инстаграме опубликовала довольно откровенные фото, чем покорила публику. Избранница вингера "горняков" показалась в эффектном образе, сообщает 24 канал.

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Соблазнительная Алисия Калини

Алисия Калини поделилась со своими поклонниками горячими фото с отдыха. Известная модель попозировала перед камерой вблизи бассейна, а вечерняя атмосфера только добавила эффектности фото.

Возлюбленная Кевина из Шахтера выбрала для своего образа розовый купальник, засветив свои пышные формы. Девушка бразильского легионера "горняков" надела стильные штаны такого же цвета.

Алисия Калини на отдыхе у бассейна / Фото из инстаграма девушки

Напомним, что Алисия Калини известная модель и блогерша. Девушка Кевина из Шахтера имеет высокую популярность в социальных сетях.

Ранее сообщали, что София Цитаишвили поделилась горячими фото с отдыха в Испании. Девушка Георгия Цитаишвили покорила поклонников своей красотой и показала идеальную фигуру.