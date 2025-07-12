Кохана бразильського легіонера у своєму інстаграмі опублікувала доволі відверті фото, чим підкорила публіку. Обраниця вінгера "гірників" показалась в ефектному образі, повідомляє 24 канал.

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Зваблива Алісія Каліні

Алісія Каліні поділилась зі своїми шанувальниками гарячими фото з відпочинку. Відома модель попозувала перед камерою поблизу басейну, а вечірня атмосфера лише додала ефектності фото.

Кохана Кевіна з Шахтаря обрала для свого образу рожевий купальник, засвітивши свої пишні форми. Дівчина бразильського легіонера "гірників" одягла стильні штани такого ж кольору.

Алісія Каліні на відпочинку біля басейну / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Алісія Каліні відома модель та блогерка. Дівчина Кевіна з Шахтаря має високу популярність у соціальних мережах.

Раніше повідомляли, що Софія Цітаішвілі поділилась гарячими фото з відпочинку в Іспанії. Дівчина Георгія Цітаішвілі підкорила шанувальників свою красою та показала ідеальну фігуру.