Кохана українського футболіста у своєму інстаграмі опублікувала серію звабливих світлин. Дівчина показала декілька неймовірних букетів троянд, які їй подарував її чоловік, повідомляє 24 канал.

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Розкішна Анна Зубкова

Анна Зубкова поділилась світлинами з червоними та білими трояндами. Неймовірна кохана Олександра Зубкова попозувала на камеру з квітами у руках у притаманному собі стилі.

Дружина українського футболіста вкотре проявила сміливість та впевненість. На фото видно, що Анна зробила акцент не лише на квітах, а й на свої ефектній зовнішності та чудовій фігурі.

Анна Зубкова опублікувала фото з квітами / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що Анна та Олександр були на межі розриву стосунків, а дівчина навіть подала документи на розлучення. Згодом пара знову зійшлась, налагодивши відносини.

Раніше повідомляли, що Анна Зубкова поділилась загадковим фото з ванної кімнати. Кохана українського футболіста Трабзонспора Олександра Зубкова здивувала публіку романтичним знімком.